(Крюкова) Ирина Степанова 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Крюкова) Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1872

Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1874

Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович

Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1876

Дочь: Черемухина (Евсеева (Воробьева)) Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1879

Сын: Евсеев (Воробьев) Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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