(Крюкова) Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1874
Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович
Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1876
Рождение ребёнка
29.03.1879
Сын: Евсеев (Воробьев) Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно