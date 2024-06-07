Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Евсеев (Воробьев) Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чулюкова (Евсеева) Елена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1903
Сын: Евсеев (Воробьев) Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1905
Сын: Евсеев (Воробьев) Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Владимир Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно