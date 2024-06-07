Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович 03.06.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1874

Отец: Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Мать: (Крюкова) Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Евсеев (Воробьев) Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чулюкова (Евсеева) Елена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1903

Сын: Евсеев (Воробьев) Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1905

Сын: Евсеев (Воробьев) Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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