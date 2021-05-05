Уфимцева (Денисова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уфимцева (Денисова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958

Отец: Денисов Владимир Павлович

Мать: Денисова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1978

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уфимцев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уфимцев Сергей Владимирович

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