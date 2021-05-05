Уфимцева (Денисова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958
Отец: Денисов Владимир Павлович
Мать: Денисова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1978
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уфимцев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Уфимцев Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно