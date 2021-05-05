Денисова (Углова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1925
Дата смерти05.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1958
Дочь: Уфимцева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Денисов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1965
Дочь: Харитонова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Денисов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2021