Денисова (Углова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Углова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1925

Дата смерти

05.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1958

Дочь: Уфимцева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Денисов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
25.01.1965

Дочь: Харитонова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Денисов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Владимир Павлович

Смерть
05.05.2021
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