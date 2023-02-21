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(Уфимцева) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1978

Отец: Уфимцев Сергей Владимирович

Мать: Уфимцева Ольга Владимировна

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