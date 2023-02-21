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(Уфимцева) Наталья Сергеевна
(Уфимцева) Наталья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.1978
Пол
Женский
Отец
Уфимцев Сергей Владимирович
1958 г.р.
Мать
Уфимцева (Денисова) Ольга Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1978
Отец:
Уфимцев Сергей Владимирович
Мать:
Уфимцева Ольга Владимировна
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