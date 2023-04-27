Ягужинская (Хитрово) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиОколо 1733
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Хитрово Фёдор Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Дочь: княгиня Гагарина (графиня Ягужинская) Прасковья Pavlovna
Отец ребёнка: граф Ягужинский Павел Ivanovich
Бракосочетание
?.05.1722
Смерть
Около 1733