Ягужинская (Хитрово) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягужинская (Хитрово) Анна Фёдоровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1694

Дата смерти

Около 1733

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Хитрово Фёдор Александрович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718

Дочь: княгиня Гагарина (графиня Ягужинская) Прасковья Pavlovna

Отец ребёнка: граф Ягужинский Павел Ivanovich

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.05.1722

Муж: граф Ягужинский Павел Ivanovich

Смерть
Около 1733

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