граф Ягужинский Павел Ivanovich
Место рожденияЛитовск. княжество
Дата рождения1683
Дата смерти06.04.1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Ягужинский Иван
Мать: не указана
Литовск. княжество
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Княгиня Гагарина Прасковья Pavlovna
Мать ребёнка: Ягужинская Анна Фёдоровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.05.1722
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-аншеф
Смерть
06.04.1736
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
1736
Al. Nev. l., Blogov. cerk.