граф Ягужинский Павел Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиграф Ягужинский Павел Ivanovich

граф Ягужинский Павел Ivanovich

Место рождения

Литовск. княжество

Дата рождения

1683

Дата смерти

06.04.1736

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Ягужинский Иван

Мать: не указана

Литовск. княжество
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Княгиня Гагарина Прасковья Pavlovna

Мать ребёнка: Ягужинская Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.05.1722

Жена: Ягужинская Анна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-аншеф
Смерть
06.04.1736
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
1736
Al. Nev. l., Blogov. cerk.