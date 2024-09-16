Агрофена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Милантьев Александр Нилович
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милантьев Алексей Нилович
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Рождение ребёнка
30.09.1826
Сын: Милантьев Григорий Нилович
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Милантьева) Надежда Ниловна
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Милантьева) Устинья Ниловна
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Милантьева) Акулина Ниловна
Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович
Смерть
Неизвестно