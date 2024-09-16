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Агрофена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Милантьев Александр Нилович

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Милантьев Алексей Нилович

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
30.09.1826

Сын: Милантьев Григорий Нилович

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Милантьева) Надежда Ниловна

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Милантьева) Устинья Ниловна

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Милантьева) Акулина Ниловна

Отец ребёнка: Милантьев Нил Анисимович

Смерть
Неизвестно

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