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Милантьев Нил Анисимович

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

27.05.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1804

Отец: Милантьев Анисим Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Милантьев Александр Нилович

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Милантьев Алексей Нилович

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
30.09.1826

Сын: Милантьев Григорий Нилович

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Милантьева) Надежда Ниловна

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Милантьева) Устинья Ниловна

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Милантьева) Акулина Ниловна

Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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