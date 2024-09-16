Милантьев Нил Анисимович
Место рожденияМамыково
Дата рождения27.05.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1804
Отец: Милантьев Анисим Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Милантьев Александр Нилович
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милантьев Алексей Нилович
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
30.09.1826
Сын: Милантьев Григорий Нилович
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Милантьева) Надежда Ниловна
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Милантьева) Устинья Ниловна
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Милантьева) Акулина Ниловна
Мать ребёнка: Агрофена Кирилловна
Смерть
Неизвестно