Проскуряков Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
28.01.1863
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.
Сын: Проскуряков Евгений Саввин
Мать ребёнка: Проскурякова (Денисова) Настасья Фёдорова
Рождение ребёнка
21.06.1874 ст.
Мать ребёнка: Проскурякова (Денисова) Настасья Фёдорова
Бракосочетание
11.11.1879
2 брак
Рождение ребёнка
13.10.1880
Сын: Проскуряков Дмитрий Саввин
Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
02.12.1881 ст.
Дочь: Кашина (Проскурякова) Варвара Саввина
Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Проскуряков Стефан Саввин
Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
03.07.1885
Дочь: Проскурякова Ольга Саввина
Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно