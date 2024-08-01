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Проскуряков Савва Васильевич

Место рождения

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Проскуряков Василий Федорович

Мать: Проскурякова Гликерия Иванова

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
28.01.1863

Жена: Проскурякова (Денисова) Настасья Фёдорова

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.

Сын: Проскуряков Евгений Саввин

Мать ребёнка: Проскурякова (Денисова) Настасья Фёдорова

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.06.1874 ст.

Сын: Проскуряков Евсей Саввин

Мать ребёнка: Проскурякова (Денисова) Настасья Фёдорова

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
2 брак
Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Проскуряков Дмитрий Саввин

Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1881 ст.

Дочь: Кашина (Проскурякова) Варвара Саввина

Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Проскуряков Стефан Саввин

Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.07.1885

Дочь: Проскурякова Ольга Саввина

Мать ребёнка: Проскурякова (Коньшина) Евдокия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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