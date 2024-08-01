Проскурякова Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1829 и 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Дочь: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Проскуряков Савва Васильевич
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Проскурякова Матрона Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович
Смерть
Неизвестно