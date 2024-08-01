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Проскурякова Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1829 и 1834

Муж: Проскуряков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Дочь: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Проскуряков Савва Васильевич

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Проскурякова Матрона Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Федорович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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