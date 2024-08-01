Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильева

Место рождения

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: Проскуряков Василий Федорович

Мать: Проскурякова Гликерия Иванова

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Муж: не указан

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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