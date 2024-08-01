Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Муж: не указан
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно