Минский Александр (Завель) Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минский Исай Маркович
Мать: Минская Гисе Гиршевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минская Сара Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1884 ст.
Сын: Минский Григорий Александрович
Мать ребёнка: Минская Сара Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.
Дочь: (Минская) Эсфира Александровна
Мать ребёнка: Минская Сара Михайловна
Смерть
Неизвестно