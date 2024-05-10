Минский Александр (Завель) Исаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минский Александр (Завель) Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минский Исай Маркович

Мать: Минская Гисе Гиршевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минская Сара Михайловна

Рождение ребёнка
19.08.1884 ст.

Сын: Минский Григорий Александрович

Мать ребёнка: Минская Сара Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.

Дочь: (Минская) Эсфира Александровна

Мать ребёнка: Минская Сара Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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