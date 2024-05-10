Минская Сара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1884 ст.
Сын: Минский Григорий Александрович
Отец ребёнка: Минский Александр (Завель) Исаевич
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.
Дочь: (Минская) Эсфира Александровна
Отец ребёнка: Минский Александр (Завель) Исаевич
Смерть
Неизвестно