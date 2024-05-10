Минская Сара Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минская Сара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минский Александр (Завель) Исаевич

Рождение ребёнка
19.08.1884 ст.

Сын: Минский Григорий Александрович

Отец ребёнка: Минский Александр (Завель) Исаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.

Дочь: (Минская) Эсфира Александровна

Отец ребёнка: Минский Александр (Завель) Исаевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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