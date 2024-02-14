Ушаков Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ушаков Алексей Спиридонович
Мать: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
06.02.1865
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
01.10.1867
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
22.06.1871
Сын: Ушаков Иван Егорович
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
16.06.1874
Сын: Ушаков Иван Егорович
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семенова
Смерть
Неизвестно