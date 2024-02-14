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Ушаков Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ушаков Алексей Спиридонович

Мать: Матрена Михайлова

Рождение ребёнка
06.02.1865

Сын: Ушаков Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ушаков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Ушаков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Ушаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Ушаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семенова

Смерть
Неизвестно
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