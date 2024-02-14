Анастасия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1865
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1867
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1871
Сын: Ушаков Иван Егорович
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
16.06.1874
Сын: Ушаков Иван Егорович
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно