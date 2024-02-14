Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Семенова

Анастасия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1865

Сын: Ушаков Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ушаков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Ушаков Андрей Егорович

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Ушаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Ушаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Ушаков Егор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close