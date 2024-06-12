- (Завьялова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения11.03.1900 ст.
Дата смертиПосле 30.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-14ж)
Крещение
14.03.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Панов Яков Кириллович - крестьянский сын из д.Анненское Крёстная мать: Дарья Алексеевна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Смерть
После 30.10.1958