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- (Завьялова) Мария Петровна

Место рождения

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

11.03.1900 ст.

Дата смерти

После 30.10.1958

Пол

Женский

Отец

1865 или 1866 г.р.

Мать

1864 или 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900 ст.

Отец: Завьялов Пётр Иванович

Мать: Завьялова (Завьялова) Евдокия Александровна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-14ж)
Крещение
14.03.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Панов Яков Кириллович - крестьянский сын из д.Анненское Крёстная мать: Дарья Алексеевна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Смерть
После 30.10.1958

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