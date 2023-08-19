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Завьялов Пётр Иванович

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

24.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Завьялов Иван Лазаревич

Мать: не указана

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
03.11.1886 ст.

Жена: Завьялова Евдокия Александровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 30.01.1895 ст.

Сын: Завьялов Александр Петрович

Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Александровна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Дочь: - Мария Петровна

Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Александровна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-14ж)
Смерть
24.11.1906 ст.
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
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