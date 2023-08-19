Завьялов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смерти24.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Завьялов Иван Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
После 30.01.1895 ст.
Сын: Завьялов Александр Петрович
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.
Дочь: - Мария Петровна
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-14ж)
Смерть
24.11.1906 ст.