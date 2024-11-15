Сизова (Завьялова) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1903 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.184-185 (Рождение №-87ж) в д.Анненского
Крещение
21.12.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Веселов Касьян Матвеевич - крестьянин из д.Малая Горка; Крёстная мать: Завьялова Матрёна Феофилактовна - крестьянская жена из д.Ключёвка (жена родного дяди по матери)
Бракосочетание
Около 1936
Смерть
После 1938
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область