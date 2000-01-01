Помыткина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Помыткин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Помыткин Михаил Прокопьевич
Смерть
1967