Помыткин Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Помыткин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Помыткин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна
Смерть
1954