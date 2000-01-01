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Помыткин Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Помыткин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Помыткин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Помыткина Александра Александровна

Смерть
1954
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