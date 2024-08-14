Молоносова Матрена Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молоносов Викул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Галина
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Любовь
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Вера
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Надежда
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денцель Валера
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денцель Анатолий
Отец ребёнка: Денцель ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денцель ? ?
Смерть
Неизвестно