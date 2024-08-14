Молоносова Матрена Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоносова Матрена Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоносов Викул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Галина

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Любовь

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Вера

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Надежда

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денцель Валера

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денцель Анатолий

Отец ребёнка: Денцель ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денцель ? ?

Смерть
Неизвестно

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