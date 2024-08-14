Денцель ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денцель ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Галина

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Любовь

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Вера

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денцель Надежда

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денцель Валера

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денцель Анатолий

Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молоносова Матрена Викуловна

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