Денцель ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Галина
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Любовь
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Вера
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денцель Надежда
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денцель Валера
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денцель Анатолий
Мать ребёнка: Молоносова Матрена Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно