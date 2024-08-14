Молоносов Викул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоносов Викул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Матрена Викуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Елена Викуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоносова Анастасия Викуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоносов Григорий Викулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоносов Семён Викулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1919

Сын: Молоносов Харитон Викулович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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