Молоносов Викул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Матрена Викуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Елена Викуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоносова Анастасия Викуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоносов Григорий Викулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоносов Семён Викулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1919
Сын: Молоносов Харитон Викулович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно