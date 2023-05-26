Гульбис Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульбис Нина Антоновна

Гульбис Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951

Отец: Гульбис Антон Карлович

Мать: Марьина Анна Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федько Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
27.11.1973

Сын: Федько Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Федько Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1977

Сын: Федько Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.1981

Сын: Федько Антон Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.