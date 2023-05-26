Гульбис Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1951
Отец: Гульбис Антон Карлович
Мать: Марьина Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федько Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1973
Отец ребёнка: Федько Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1977
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1981
Отец ребёнка: не указан