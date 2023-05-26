Федько Антон Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1981
Отец: не указан
Мать: Гульбис Нина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белик Лиана Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно