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Федько Антон Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1981

Отец: не указан

Мать: Гульбис Нина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федько Даниил Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федько Радомир Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федько Ярослав Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белик Лиана Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федько Камилла Равшановна

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