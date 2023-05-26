Федько Роман Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1973
Отец: Федько Евгений Николаевич
Мать: Гульбис Нина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.2000
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2002
Дочь: Федько Екатерина Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.2007
Дочь: Федько Ульна романовна
Мать ребёнка: не указана