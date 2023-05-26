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Федько Роман Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1973

Отец: Федько Евгений Николаевич

Мать: Гульбис Нина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федько Анна Александровна

Рождение ребёнка
22.04.2000

Сын: Федько Алексей Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.2002

Дочь: Федько Екатерина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.2007

Дочь: Федько Ульна романовна

Мать ребёнка: не указана

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