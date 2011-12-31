Канюгин Виталий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Военная служба
С 21.10.1944 по 21.11.1951
Рождение ребёнка
21.03.1972
Дочь: Самойлова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канюгин Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канюгин Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канюгина Юлия Ивановна
Смерть
1984