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Канюгин Виталий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Канюгин Филипп Григорьевич

Мать: Канюгина Марфа Романовна

Военная служба
С 21.10.1944 по 21.11.1951
Рождение ребёнка
21.03.1972

Дочь: Самойлова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канюгин Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канюгин Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Канюгина Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канюгина Юлия Ивановна

Смерть
1984
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