Канюгина Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канюгина Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1931

Дата смерти

31.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1972

Дочь: Самойлова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канюгин Виталий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канюгин Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канюгин Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович

Смерть
31.12.2011
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