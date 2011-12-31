Канюгина Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1931
Дата смерти31.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1972
Дочь: Самойлова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канюгин Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канюгин Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Канюгин Виталий Филиппович
Смерть
31.12.2011