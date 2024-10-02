Войханский Михаил (Хаим) Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

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Место рождения

Витебск

Дата рождения

1882

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Войханский Соломон Шломович

Мать: Войханская (Гинзбург) Роза (Раиса) Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Войханский Валентин Хаимович

Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Официально - 13.02.1903, Смоленск
Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Войханский Григорий Хаимович

Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.03.1911

Дочь: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)

Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Рождение ребёнка
1914

Сын: Войханский Давид Хаимович

Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Войханский Мендель Хаимович

Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1956
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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