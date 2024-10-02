Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Место рожденияВитебск
Дата рождения1882
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Войханский Валентин Хаимович
Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Официально - 13.02.1903, Смоленск
Рождение ребёнка
13.08.1909
Сын: Войханский Григорий Хаимович
Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Рождение ребёнка
25.03.1911
Дочь: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)
Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Войханский Давид Хаимович
Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Войханский Мендель Хаимович
Мать ребёнка: Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Смерть
1956
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область