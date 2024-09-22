Войханская (Фельдман) Софья (Шифра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1885

Дата смерти

24.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1885

Отец: Фельдман Абрам

Мать: не указана

В учетной карточке 20х годов стоит дата рождения - 1878. На памятнике - май 1885
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Войханский Валентин Хаимович

Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Официально - 13.02.1903, Смоленск
Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Войханский Григорий Хаимович

Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.03.1911

Дочь: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)

Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Войханский Давид Хаимович

Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Войханский Мендель Хаимович

Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
24.12.1967
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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