Войханская (Фельдман) Софья (Шифра)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1885
Дата смерти24.12.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.05.1885
Отец: Фельдман Абрам
Мать: не указана
В учетной карточке 20х годов стоит дата рождения - 1878. На памятнике - май 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Войханский Валентин Хаимович
Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Официально - 13.02.1903, Смоленск
Рождение ребёнка
13.08.1909
Сын: Войханский Григорий Хаимович
Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Рождение ребёнка
25.03.1911
Дочь: Страсс (Войханская) Рода (Раиса) Хаимовна (Михайловна)
Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Войханский Давид Хаимович
Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Войханский Мендель Хаимович
Отец ребёнка: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Смерть
24.12.1967
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область