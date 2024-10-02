Войханский Соломон Шломович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Войханский Шалом
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войханская Либа-Люба
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Войханский Самуил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дризеншток (Войханская) Хана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович
Мать ребёнка: Войханская (Гинзбург) Роза (Раиса) Соломоновна
Смерть
Около 1930