Войханский Соломон Шломович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойханский Соломон Шломович

Войханский Соломон Шломович

avatar

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Войханский Шалом

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войханская (Гинзбург) Роза (Раиса) Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войханская Либа-Люба

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хотимская (Вайханская) Серафима (Сара)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Войханский Самуил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дризеншток (Войханская) Хана

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Войханский Михаил (Хаим) Соломонович

Мать ребёнка: Войханская (Гинзбург) Роза (Раиса) Соломоновна

Смерть
Около 1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.