Василиса Максимова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Григорий Глебов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козырев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козырев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Козырев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1854

Сын: Козырев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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