Василиса Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Козырев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов
Рождение ребёнка
24.11.1854
Отец ребёнка: Козырев Григорий Глебов
Смерть
Неизвестно