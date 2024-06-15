Козырев Иван Григорьевич 24.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Иван Григорьевич

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1854

Отец: Козырев Григорий Глебов

Мать: Василиса Максимова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1875

Жена: Ирина Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1882

Дочь: (Козырева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: (Козырева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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