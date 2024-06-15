Козырев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1854
Отец: Козырев Григорий Глебов
Мать: Василиса Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1875
Жена: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
31.08.1882
Дочь: (Козырева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: (Козырева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно