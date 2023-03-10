(Егоров) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
с.Любимовка
Крещение
28.01.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно