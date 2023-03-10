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(Егоров) Мария Михайловна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Егоров Михаил Петрович

Мать: Егоров (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Крещение
28.01.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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