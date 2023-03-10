Егоров Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егоров (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: (Егоров) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егоров (Неизвестно) Варвара Спиридоновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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