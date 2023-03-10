Егоров (Неизвестно) Варвара Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
вдова крестьянская
Место жительства
Неизвестно
с.Любимовка
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: (Егоров) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Петрович
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
18.05.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно