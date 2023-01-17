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Плешаков Иван Феоктистович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Мать: Плешакова Евдокия Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводсткая солдатка Анна Михайлова Татаринова
Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Пелагея Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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