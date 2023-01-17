Плешаков Иван Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводсткая солдатка Анна Михайлова Татаринова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плешаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно