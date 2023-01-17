Плешакова Евдокия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Евдокия Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Плешаков Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вера Феоктистовна

Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Плешаков Автоном Феоктистович

Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1844

Дочь: Анастасия Феоктистовна

Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Феоктистовна

Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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