Плешакова Евдокия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Плешаков Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Вера Феоктистовна
Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плешаков Автоном Феоктистович
Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.11.1844
Дочь: Анастасия Феоктистовна
Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Феоктистовна
Отец ребёнка: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно