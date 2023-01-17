Плешаков Автоном Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
14.02.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Ильин Макаров | Федор Никифоров Мичков | Иван Петров Унжаков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно