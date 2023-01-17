Плешакова Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Плешаков Иван Феоктистович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Плешаков Иван Феоктистович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Иван Феоктистович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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