Плешакова Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плешаков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Плешаков Иван Феоктистович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Плешаков Иван Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно