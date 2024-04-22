Корепанова (Агафонова) Софья Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1889 ст.
Дата смерти14.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1889 ст.
Бракосочетание
04.02.1911 ст.
Зура, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.
Дочь: Широбокова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1918 ст.
Дочь: Баженова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1921
Сын: Корепанов Африкан Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1930
Сын: Корепанов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович
Смерть
14.10.1980