Корепанова (Агафонова) Софья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорепанова (Агафонова) Софья Прокопьевна

Корепанова (Агафонова) Софья Прокопьевна

avatar

Место рождения

Верх-Палымской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.09.1889 ст.

Дата смерти

14.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1889 ст.

Отец: Агафонов Прокопий Никонов

Мать: Агафонова Анна Григорьева

Верх-Палымской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1911 ст.

Муж: Корепанов Василий Федорович

Зура, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Дочь: Широбокова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович

Верх-Палымской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1918 ст.

Дочь: Баженова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1921

Сын: Корепанов Африкан Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1930

Сын: Корепанов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Федорович

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.10.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close