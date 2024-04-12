Баженова (Корепанова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Корепанова) Мария Васильевна

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Место рождения

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.07.1918 ст.

Дата смерти

20.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1918 ст.

Отец: Корепанов Василий Федорович

Мать: Корепанова Софья Прокопьевна

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.08.1948

Муж: Баженов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Баженова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1951

Сын: Баженов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1952

Сын: Баженов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
20.09.1993
Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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