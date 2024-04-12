Баженова (Корепанова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1918 ст.
Дата смерти20.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1918 ст.
Бракосочетание
25.08.1948
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Баженова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.1951
Сын: Баженов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.09.1952
Сын: Баженов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баженов Николай Григорьевич
Смерть
20.09.1993