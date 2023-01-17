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Брюшинина Александра Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефросинья Александрова

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Александрова

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
19.09.1848

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
03.02.1851

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
16.04.1852

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
08.02.1855

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
27.07.1857

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Рождение ребёнка
05.06.1860

Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюшинин Александр Петров

Смерть
Неизвестно
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