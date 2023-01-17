Брюшинина Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефросинья Александрова
Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Александрова
Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров
Рождение ребёнка
19.09.1848
Рождение ребёнка
03.02.1851
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров
Рождение ребёнка
16.04.1852
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров
Рождение ребёнка
08.02.1855
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Брюшинин Александр Петров
Рождение ребёнка
27.07.1857
Рождение ребёнка
05.06.1860
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно