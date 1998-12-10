Чугунова (Копыльцова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1928
Дата смерти10.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1955
Дочь: Кяяр Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1960
Дочь: Овчинникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Преснякова Ольга
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Чугунов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугунов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич
Смерть
10.12.1998