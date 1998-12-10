Чугунова (Копыльцова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Копыльцова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1928

Дата смерти

10.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1955

Дочь: Кяяр Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1960

Дочь: Овчинникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Преснякова Ольга

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Чугунов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Григорьевич

Смерть
10.12.1998
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