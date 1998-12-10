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Чугунов Сергей Михайлович
Чугунов Сергей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Чугунов Михаил Григорьевич
1929 г.р.
Мать
Чугунова (Копыльцова) Мария Петровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Чугунов Михаил Григорьевич
Мать:
Чугунова Мария Петровна
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