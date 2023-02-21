Преснякова (Чугунова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Чугунова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1963

Отец: Чугунов Михаил Григорьевич

Мать: Чугунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1983

Дочь: Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Пресняков Виктор

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Виноградова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Пресняков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Пресняков Виктор

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