Преснякова (Чугунова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1963
Рождение ребёнка
05.03.1983
Дочь: Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Пресняков Виктор
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Виноградова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Пресняков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пресняков Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Пресняков Виктор