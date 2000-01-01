Афанасьева (Кочурина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Кочурина) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Кочурин Анатолий Константинович

Мать: Кочурина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Владислав Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Софья Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткач Никита Викторович

Отец ребёнка: Ткач Виктор

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