Афанасьева (Кочурина) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Владислав Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Софья Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткач Виктор