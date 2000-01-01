Кочурина (Корякина) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Корякин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Сын: Кочурин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кочурин Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Афанасьева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Кочурин Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно