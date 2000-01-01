Кочурина (Корякина) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурина (Корякина) Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Корякин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Кочурин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кочурин Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Афанасьева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Кочурин Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочурин Анатолий Константинович

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