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Афанасьев Владислав Александрович
Афанасьев Владислав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Александр Юрьевич
Мать
Афанасьева (Кочурина) Светлана Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Афанасьев Александр Юрьевич
Мать:
Афанасьева Светлана Анатольевна
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